Sannheten om alkohol

Br. dokumentar. Legen Javid Abdelmoneim Les mer vil avdekke sannheten om alkohol. Britiske myndigheter anbefaler nå at voksne menn ikke drikker mer enn 14 alkoholenheter per uke. Det er en reduksjon på 30 prosent i forhold til tidligere anbefalinger, det samme som for kvinner. Hvorfor denne endringen? Det er bare ett av spørsmålene Javid stiller seg. Hva vet forskerne om drikking, og hvilke bevis finnes for helserisikoene ved bruk av alkohol? Hvorfor blir noen mennesker raskere fulle enn andre? Og er egentlig rødvin sunt? (The Truth About Alcohol)