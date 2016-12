Bedrag

Episode 10:10 - Dansk. krimserie. Les mer Svensken har tatt et liv, og Nicky vil hevne seg. Alf og Mads vil stoppe Christensens plan om å tvinge den danske økonomien i kne. Amanda kjemper for å bevise at Simon ikke er medskyldig i Christensens forbrytelser. Med: Natalie Madueño, Thomas Bo Larsen, Esben Smed m.fl. Sesong 2 (10:10)