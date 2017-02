Hotell Halcyon

Episode 2:8 - Br. dramaserie. Hotell Les mer Halcyon er et luksuriøst hotell i London under andre verdenskrig. Etter de siste tiders hendinger, ønsker Lady Hamilton å gjøre noen endringer ved hotellet. Hun vil kvitte seg med Garland, men hotellsjefen er overbevist om at han er uunnværlig. Samtidig planlegger Lord Hamiltons elskerinne hevn. Med: Jamie Blackley, Hermione Corfield, Edward Bluemel mfl. (2:8)