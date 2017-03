Sofa 4:8 - Sesong 4

Norsk underholdningsserie. Det en stor diskusjon om hvem som er smartest av katten og hunden, og Christin prøver å få hundene til å gjøre kunster. Jan og Silvia fryder seg over kokkeprogrammet til Hellstrøm, mens Tore og Adam synes alt han sier er jåleri for folk med mye penger. Edwin blir grepet av historiene i serien Født i feil kropp, og han kjenner seg igjen i noen av tankene til de medvirkende. Og på Nesodden er klassevenninnene lykkelige over at Nora snart har lappen, så de kan få skyss til fester. Sesong 4 (4:8)

