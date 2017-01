Obama - åtte år som president 1:4 - Sesong 1

Br. dokumentarserie. Barack Obama ga håp til millioner av mennesker da han ble valgt til USAs president. Historien om hans forsøk på å omskape landet blir her fortalt av ham selv og hans nærmeste medarbeidere. En måned etter valgseieren i 2008 går det opp for Obama hvor nært landet er en økonomisk krise. Mange planer legges på is for å gjennomføre en pakke tiltak for å stimulere landets økonomi. Fangeleiren på Guantanamo blir en vedvarende hodepine, og under klimatoppmøtet i København presser Obama seg på andre statsledere for å prøve å komme til enighet. (America in the Obama Years) (1:4)

