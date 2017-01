David Bowie - de siste årene

Br. dokumentar. Bowies musikk formidler Les mer noe om hva det vil si å være menneske, og på en måte som går langt ut over det som er vanlig for en rockestjerne. De siste årene før han døde, ga han ut to album og skrev musikalen "Lazarus". I disse prosjektene vender Bowie tilbake til tema som har vært sentrale gjennom hele karrieren hans. Som i alle hans beste arbeider skinner det gjennom en trang til å kommunisere opplevelser knyttet til åndelighet, fremmedgjøring og berømmelse. (David Bowie - The Last Five Years)