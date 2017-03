Film: Margin Call

Am. thrillerdrama, 2011. Finansmannen Les mer Peter Sullivan får informasjon som kan føre til at selskapet han jobber for, går dukken. I timene og dagene før den store finanskrisen i 2008 blir han og kollegaene stilt overfor en rekke økonomiske og moralske valg. Beslutningene de tar, vil få konsekvenser for hele verdens framtid. Med: Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons mfl. Regi: J.C. Chandor.