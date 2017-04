Tilgjengelig til: Ingen begrensning Tilgjengelig i: Verden

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Filmprogram.

Husmannsgutten, kunstneren og sosialpolitikeren Peder Andersen Balke

(1804-1887).

Manus: Marit Lange, Sten Rune Sterner og Leiken Vogt.

Filmredigering: Jan Erik Paulsrud.

I de viktigste rollene:

Peder Andersen Balke ................ Per TOFTE

Karen Balke ......................... Liv K. Borg THORSEN

Hans Ditlev Frantz Linstow .......... Helge REISS

Johannes Irgens Bruun ............... Jan HÅRSTAD

Vignett. Auksjon av jordstykke, blir solgt til landskapsmaler Peder Andersen

Balke. Jordstykket, kjøpt i 1856, ble til Balkeby vest for Hegdehaugen, i

alt 31 mål. Scener fra kvartal hvor håndverkere og industriarbeidere kunne

bo. Balke og arkitekten Hans Ditlev Frantz Linstow samarbeider. Ekteparet

Balke i samtale om planlegging av Balkeby. Balke skal leie ut forretning.

Den økonomiske situasjonen for Balke, ekteparet diskuterer. Balke hos

prokurator Johannes Irgens Bruun for å be om råd og lån til Balkeby.

Prokuratoren hjelper ham.

Balke maler, han finner fram til en ny teknikk i malerkunsten. Balke og

Linstow samarbeider om den framtidige bebyggelse i Kristiania. Balke blant

beboere i Balkeby, de danner en velforening. Balke maler. Balke hos

Bruun for å få et regnskap over Balkeby. Flere malerier av Balke.

En varm sommerdag begynner det å brenne i Balkeby. Voldsomme brannscener.

Tegninger av brannen. Balke på Bruuns kontor. 42 hus i aske. De to i

samtale om arbeiderne og trehusene i Balkeby. Bruun vil bygge opp igjen, men

i mur. Balke og hans familie mistet også huset sitt. Bruun og Balke inngår

en avtale og Balkeby blir gjenreist i mur. Balke hos Bruun angående regnskap.

Balke maler.

Peder Andersen Balke døde av slag i 1887. Stills av Balke.

Sluttvignett.

