Forført av spriten 2:5 - Sesong 1

Norsk dokumentarserie. Hva skjer når en kvinne drikker for mye? Kvinner og alkohol er kanskje ett av våre siste tabuer. I denne serien deler fem modige kvinner sine historier. Elisabeth jobbet i en betrodd stilling på sykehus. Hun skjulte at hun drakk og skjøttet jobben sin. Men da sjefen oppdaget at hun slet med alkoholen, ble livet enda vanskeligere. Før de sammen fant en vei ut. (2:5)

Vises på NRK1 i morgen kl. 22.15

Blir tilgjengelig i morgen