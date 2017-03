Louis Theroux: Seksualforbrytere i L.A. 3:6 - Sesong 6

Br. dokumentar. California har meget strenge regler for personer som er dømt for seksuelle overgrep. Når de slipper ut av fengsel, blir de overvåket og står i et åpent register. De får ofte ikke jobb og bolig, og mange av dem lever helt på siden av samfunnet. Louis Theroux møter noen av dem og spør om denne formen for ekstra straff gjør samfunnet tryggere. (Louis Theroux: LA stories - Among the Sex Offenders)

Sist vist på NRK3 ons 8. juli 2015 kl. 23:00

Ikke tilgjengelig