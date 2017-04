Tilgjengelig til: Ingen begrensning Tilgjengelig i: Verden

Lørdagsrariete med Borge Hummel og kanari.

Merkelige historier, underlige fenomener, nye og gamle reportasjer i

lett blanding.

Programledere: Hilde Hummelvoll og Knut Borge.

Musikalsk leder: Sven Ohrvik.

Åpningsvignett.

Programlederne ønsker velkommen.

AU: Reklamefilm for "Radionette" radiokabinett m/ Carsten BYHRING og

THE MONN-KEYS, 0'44" (antakelig Norsk Filminstitutt)

Halvdan SIVERTSEN femfører "St. Hans-natt" (H. S., arr.: Sven Ohrvik), 2'40"

HEMMELIGHETEN. Panelet (Minken FOSHEIM, Jon Herwig CARLSEN, Maj Britt

ANDERSEN, Lars Andreas LARSSEN) skal gjette hemmelighetene til

Arnfinn HAUGEN ("Rygget 9 mil i ett strekk") og Margrethe GLANBEK

("Mavedanserinne") Innstikk i presentasjon av panelet:

EA: Fra VM ishockey 19900501, Carlsen kommenterer kamp (CARLSEN i studio

innfelt)

Mavedanserinne GLANBEK danser til orientalsk musikk, 2'

AU: Fra "Glade amatører" fra store studio, mann synger "Gubben og gamla",

0'33" (sv/hv) (Norsk Filminstitutt)

Klasse 1A fra Vindern skole i Oslo synger / leser "Regn" (S. Obstfelder),

1' (alle, solo ved Hagbart Emil SCHJØTT), "Mauren" (Inger Hagerup), 30"

(Magnus William ERIKSEN), HUMMELVOLL snakker med Julie, Nikolai og Henrik.

"Moreller" (Zinken Hopp), 30" (Henrik SHETELIG) Hele klassen synger "Sommer

kommer"

HUMMELVOLL samtaler med Gudmund HERNES, tils. 8' Samtale om barndom etc.

Innstikk i samtalen :

AU: Fra 1946, Tuttemor JOHANNESEN (9) (Gudrun WAADELAND) leser "Den

lille flyktningen" av Bjarne Engelstad, med stor innlevelse, 0'40"

(Norsk Filminstitutt)

Gudmund HERNES danser sammen med sin samboer Sofie ROKSTAD og Sissel Ratsø

FASTING, Sven Ohrvik's orkester spiller "Rock around the clock"

(DeKnight, arr.: S. O.), 1'

AU: Reklamefilm for kaffe og Viking-melk, Leif JUSTER og Ernst DIESEN

på båttur med "Bolla II", de grunnstøtter og havner i vannet, 1'42"

(sv/hv) (Nestle A/S)

AU: Båtcollage, kutt fra spillefilmer:

"S.O.S. Selskapsreisen", 1'27" (mast sitter fast i bru)

"Bryllupsfesten", 0'49" (ankomst til festen - rett i brygga)

"Göta kanal", 0'53" (båt kjører på land, lander på bil)

"Att angöra en brygga", 0'33 (sv/hv)

Still Gamle Aker kirke (NRKs Billedarkiv)

EO: Kanaris bryllup:

Kanari og Svanhild vies av "prest", akk. av egnet musikk off. 1'

HEMMELIGHETEN forts. Panelet skal gjette hemmelighetene til Ottar HØYVIK

("Reddet fire menneskeliv med en gummistøvel") og John Borgen HANSEN ("Spiste

3,5 kg lutefisk på 5 minutter")

Maj Britt ANDERSEN synger "Vise for gærne jinter" (Hommelhaug / Prøysen, arr.:

S. O.), 1'54"

Halvdan SIVERTSEN synger "Kjærlighetsvisa" (H. S., arr.: S. O.), 0'52"

Alle deltar på "Dansen på Måkeskjær" (Almquist / Wahlberg, arr.: S. O.),

2'50" (forsterkninger på trekkspill ved medlemmer fra Strømmen Trekkspillklubb,

Lillestrøm Trekkspillklubb, Oslo Trekkspillklubb)

Sluttekster.

Musikere: Sven OHRVIK (kapellmester), Edvard ASKELAND, Lage Thune

BØRRESEN, Steinar LARSEN.

