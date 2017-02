Mesternes mester

Episode 5:10 - Norsk underholdningsserie. Les mer Dagens tema er strategi, og nå må deltagerne utfordre hverandre og tenke taktisk for å klatre på poenglista. Vil man spille sikkert og gå for lave poeng og en plassering litt unna bunnlinjen eller vil man gå for gull som i gamle dager? Programleder er Dag Erik Pedersen. Sesong 8 (5:10)