Norsk dokumentarserie. Leo Ajkic møter innvandringsmotstandere i Libanon, Østerrike, Hellas og Lindås, for å lytte til deres frykt for fremtiden. Han opplever flyktningstrømmen på nært hold, spektakulære demonstrasjoner og reiser tilbake til barndomshjemmet i Mostar, for å utforske hvordan hatet delte den byen i tre. (3:5)

