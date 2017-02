Seriebeskrivelse

Norsk dramathriller. En desperat lege og en dommedagsfantast inngår en allianse og etablerer en illegal klinikk dypt under jorden i Oslo sentrum. Legen Ravn prøver å finne en kur til sin døende kone Vilma. Han trenger et under, men nekter å gi opp håpet. Beredskapsmannen Leif forbereder seg på samfunnskollaps. I mellomtiden tilbyr de lyssky pasienter et svært alternativt helsetilbud.

Episodebeskrivelse

Noe alvorlig skjer med infrastrukturen, og sender Oslo ut i krisetilstand. Leif fryder seg i hemmelighet over sine handlinger, men får likevel ikke bekreftelsen han alltid har drømt om. Ravns kjærlighet settes på sin største prøve.