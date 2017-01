Seriebeskrivelse

Norsk dramathriller. En desperat lege og en dommedagsfantast inngår en allianse og etablerer en illegal klinikk dypt under jorden i Oslo sentrum. Legen Ravn prøver å finne en kur til sin døende kone Vilma. Han trenger et under, men nekter å gi opp håpet. Beredskapsmannen Leif forbereder seg på samfunnskollaps. I mellomtiden tilbyr de lyssky pasienter et svært alternativt helsetilbud.

Episodebeskrivelse

Norsk dramathriller. En ydmykende samtale med broren gjør at Leif må revurdere lederstilen sin. Teo setter både seg selv og klinikken i fare ved å oppsøke Marit. En pasient leder Ravn til et spor som kan hjelpe Vilma. Men før han kan gi Vilma et nytt medikament, trenger han en forsøksperson. Noen det ikke er så farlig med. Med: Sven Nordin, Pål Sverre Hagen, Pia Halvorsen m.fl. (4:8)