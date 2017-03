Louis Theroux

2. Når hjernen skades - Br. dokumentar. Les mer Å få en hjerneskade kan by på store kognitive, motoriske, psykiske og sosiale utfordringer, selv om det ikke alltid synes utenpå. Dine nærmeste kan føle sorg over tapet av den personen du en gang var, samtidig som de må lære seg å bli glad i deg slik du er nå. Louis møter pasienter, personale og pårørende ved et rehabiliteringssenter for mennesker med hjerneskade. (Louis Theroux: A Different Brain)