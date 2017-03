Sofa

7. episode - Jan har overtalt Silvia Les mer til å se på herrestafetten i VM, men hun får sjokk når hun skjønner at den varer i nesten to timer. Tore lar seg imponere over bestekompisens Adams innsats i 71 grader nord, der han er deltaker. Camilla får kjenne på den intense flyskrekken når hun og Linda ser den nye TV-serien fra Oslo Lufthavn. Og det blir flau stemning hjemme hos familien Hussain når NRKs Lisenskontrolløren har sex på TV gjennom tidene som tema. I Sofa er det folket som bestemmer hva som er bra og dårlig TV. Sesong 4 (7:8)