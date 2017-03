Hotell Halcyon

3. episode - Br. dramaserie. Gjestene Les mer strømmer til hotellet etter slaget om Frankrike, inkludert en gjest som Lady Hamilton får øynene opp for. Samtidig møter Max motstand fra personalet, men Emma kommer til hans forsvar - noe hun straks angrer på. Hotell Halcyon er et luksuriøst hotell i London under andre verdenskrig. Med: Jamie Blackley, Hermione Corfield, Edward Bluemel mfl. (3:8)