FBI redder høna

4:4 · Ut i butikken - Klarer Marit Les mer Evertsen Grimstad å få slaktet 7500 høner og få dem ut i butikken som mat? I dag blir alle verpehøner i Norge til avfall, men FBI vil redde et hønsehus fra gassing, for å vise at det er mat og ikke søppel. Hvorfor vil vi ha eggene de legger, men ikke høna? Har norske forbrukere blitt for bortskjemte? (4:4)