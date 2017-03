Studio Sápmi 25.02.2017

Er det på tide med et felles sameting for alle samene i hele Norden, spør Samerådet. Til Studio Sápmi kommer Samerådets nye president Åsa Larsson Blind. Det blir også dans ved Liv Aira, som studerer ved Institute of the arts i Barcelona. Northquake er aktuelle med nye låter og spiller rock'n roll i studio.

