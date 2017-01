Stemmene i hodet 4:6 - Sesong 1

Norsk dokumentarserie. Hvordan er det å leve med schizofreni? Maria holder et høyt tempo, med trening, skole og utstilling. Hverdagen er tøff, men familien er en støtte for henne. Ruth Andrea har dårlig samvittighet for det vonde hun påførte moren sin under psykoser. Benjamin har et stort talent som baker, og gjør oppdrag på mammas kjøkken. Endelig begynner han å tro litt på seg selv. (4:6)

Vises igjen på NRK1 ons 15. februar 2017 kl. 22:15

Tilgjengelig ett år til