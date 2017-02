Seriebeskrivelse

Humorserie om komiker Bjarte Tjøstheim, som etter en nær døden-opplevelse bestemmer seg for å slutte i det populære programmet Radioresepsjonen og starte et nytt og mer meningsfullt liv som prest.

Episodebeskrivelse

Bjarte skal holde sitt første bryllup, der det viser seg at det er to kvinner som skal gifte seg. Margit protesterer, og det blir en kamp i menigheten. Bjarte møter på noen asylsøkere som han lar flytte inn, hvilket blir i meste laget for Kristin. Samtidig føler Bjarte at han mister Tore og Steinar til Kim Haugen. (5:6)