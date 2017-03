Seriebeskrivelse

På 33 dager skal fem syriske flyktninger lære alt om å være norsk. I løpet av en drøy måned skal de leve et helt livsløp som nordmenn, fra barnebursdag til gamlehjem. Det minner mest om et realityshow, men er et grep ment å hjelpe flyktninger med å finne sin plass i samfunnet.

Episodebeskrivelse

En nordmann elsker grandprix, taco på fredag og gullrekka. Flytningene får innføring i nordmenns helgevaner.(3:4)