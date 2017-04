Legens dødelige eksperimenter 2:3 - Sesong 1

Svensk dokumentarserie. Paolo Macchiarini er den første som opererer et syntetisk luftrør inn i et menneske. Transplantasjonen hylles som en suksess verden over, men i det stille begynner Macchiarini å oppdage feil på plaststrupene. I stedet for å ta konsekvensene, opererer han nå også mennesker som ikke er dødssyke, og som risikerer å dø av prosedyren. Er Karolinskas stjernekirurg et geni eller en bedrager? (Experimenten: Varje kirurg har sin kyrkogård) (2:3)

