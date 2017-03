Kultur i faresonen 13.03.2017

Svensk dokumentarserie. Yazidiene er en folkegruppe som er i ferd med å bli utryddet av terrorgruppen IS. Lalish i det nordlige Irak er yazidienes hellige by. Hit reiser Khazar Fatemi for å møte ei jente som har lykkes med å flykte fra tortur og sexslaveri. Men på veien dit havner hun midt i en politisk konflikt. Khazar Fatemi møter mennesker som lever i fare, og risikerer livet for å redde sin kultur. (Kultur i farozonen) (4:6)

