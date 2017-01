Dop meg 3:4 - Sesong 1

Hvordan går det når Emma prøver "trend-dopet" Modafinil? Det hevdes at det skal gjøre henne smartere, mer skjerpa og være så godt som bivirkningsfritt. Ved utenlandske prestisjeuniversiteter har bruken av såkalt smart-dop eksplodert, og Norge kommer etter. Går vi mot en fremtid hvor man må dope seg for bli best? (3:4)

Vises på NRK.no man 6. februar 2017 kl. 06:00