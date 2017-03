Seriebeskrivelse

Britisk naturserie. Kan dyr tenke? Og hva vet de? Revolusjonerende nyvinninger innen vitenskapelige metoder gjør at vi forstår mer av dyrenes hjerner.

Episodebeskrivelse

Br. naturserie. Kan dyr tenke? Og hva vet de? Revolusjonerende nyvinninger innen vitenskapelige metoder gjør at vi forstår mer av dyrenes hjerner. Først utforsker Chris Packham hvordan dyrene bruker sansene sine. (Inside the Animal Mind - You Are What You Sense) (1:3)