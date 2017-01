Donald Trump på hjemmebane

Am. underholdning. Et personlig Les mer brev fra Nixon og invitasjonen til sitt siste bryllup er blant de mange minnene USAs påtroppende president har samlet i toppleiligheten sin i Trump Tower. I dette overdådige hjemmet forteller han om oppvekst, karriere, familie og livsfilosofi. Samtidig viser han fram gjenstander som betyr mye for ham: bilder, utmerkelser og sjefsstolen sin fra TV-serien "The Apprentice". (Objectified: Donald Trump)