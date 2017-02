Seriebeskrivelse

Br. dramaserie. The Halcyon er et yrende og glamorøst femstjerners hotell i London under andre verdenskrig.

Episodebeskrivelse

Premiere! Br. dramaserie. Hotell Halcyon er et luksuriøst hotell i London under andre verdenskrig. Hotellets eier, lord Hamilton, holder et hemmelig møte som vekker interessen til en amerikansk gjest. Samtidig må hotellsjef Richard Garland håndtere lady Hamilton, som dukket opp en dag tidligere enn forventet. Skandale er i ferd med å ramme hotellet. Med: Jamie Blackley, Hermione Corfield, Edward Bluemel mfl. (1:8)