Killing Me Softly 4:6 - Sesong 3

"Killing me softly with His song" er hitlåten som sikret soul-divaen Roberta Flack en plass i musikkhistoriens førstedivisjon, og gjorde både hiphop og The Fugees til allemannseie i 1996. Men hva mange ikke vet, er at låten som The Fugees i sin tid gjorde sin cover av, også i utgangpunktet var en cover-versjon.

