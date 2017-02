Før vi dør

Episode 3:10 - Svensk spenningsserie. Les mer Hanna Svenssons politikollega og elsker Sven har flyktet fra sine kidnappere, men lykkes han å komme seg i sikkerhet? Mye tyder på at noen ved avdelingen for organisert kriminalitet har lekket informasjon. Sjefen Tina, Hanna og Björn danner et indre kabinett for å hindre å sette infiltratøren Inez i fare. Da Davor kommer med trusler mot Christian, tror han at han er avslørt. Med: Marie Richardson, Adam Pålsson, Alexej Manvelov mfl. (Innan vi dör) (3:10)