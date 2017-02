Valkyrien

Episode 1:8 - Norsk dramathriller. Les mer I Oslo, under Valkyrie plass, har dommedagsfantasten Leif tilrettelagt for at legen Ravn kan forske i hemmelighet. Mens Ravn er på overflaten for å begrave sin kone Vilma, går en av Leifs mange alarmer. Et ran har gått fryktelig galt, og den hardt skadde raneren Teo søker tilflukt hos Leif. Uten legehjelp vil Teo dø. Og Ravn skylder Leif en tjeneste. Med: Sven Nordin, Pål Sverre Hagen, Pia Halvorsen m.fl.