Gordon og de arktiske ulvene 2:3 - Sesong 1

Br. naturserie. Fortjener ulver sitt dårlige rykte? Naturfotografen Gordon Buchanan vender tilbake til ulvene i Canada for å se hvordan det har gått med flokken og de tre valpene etter at han forlot dem. Han viser oss hvordan moren forsvarer sine små mot en enslig ulv, og vi blir vitne til den omsorgsfulle siden av ulvenaturen. Dessuten følger han flokken på jakt etter så vel moskus som småvilt. Norsk kommentar: Frode Stang. (Snow Wolf Family and Me) (2:3)

Vises på NRK1 onsdag kl. 22:05

Blir tilgjengelig på onsdag