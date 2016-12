Glimt av Norge: Fuglefolket på Utsira 16.06.2016

Ute i havet vest for Haugesund ligger Utsira, et perfekt sted for mellomlanding for trekkfugler på vandring. Her finnes hundrevis av fuglearter, og flere av dem er svært sjeldne. Dermed er Utsira også et mekka for fuglefolket, som lister seg mellom busker og kratt med svære kameralinser på jakt etter en ny art de kan krysse av på listen.

Sist vist på NRK1 tirsdag kl. 11:35

Alltid tilgjengelig