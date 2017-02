Freud 1:3 - Sesong 1

Br. dokumentarserie. Marx, Nietzsche og Freud endra den moderne verda. Fire år gamle Sigmund Freud flyttar til Wien i 1860, og i løpet av dei neste 80 åra utviklar han ein ny, radikal og ofte urovekkande innsikt i menneskesinnet. Wien er på denne tida ein by prega av politisk og økonomisk uro. Halvparten av innbyggarane er immigrantar, og den sosiale ulikskapen er stor. Og det er i denne atmosfæren at Freud for all framtid skal endre måten vi forstår oss sjølve, våre eigne liv og indre landskap. (Genius of the Modern World: Freud) (1:3)

Sist vist på NRK2 fre 10. februar 2017 kl. 15:20

Tilgjengelig to år til