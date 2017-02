Seriebeskrivelse

Svensk spenningsserie. En uforutsigbar og følelsesladd historie om sterke familiebånd, brutal maktkamp og personlige offer, men politikvinnen Hanna Svensson har høy moral og faste prinsipper. Medvirkende: Marie Richardson, Adam Pålsson, Alexej Manvelov.

Episodebeskrivelse

Premiere! Svensk spenningsserie. Hanna Svensson pågrep sin egen sønn for narkolanging, og etter soningen vil han ikke vite av sin mor. Så forsvinner Hannas kollega og elsker Sven, og det kommer fram at han i hemmelighet har etterforsket en kriminell MC-gjeng. Via mobilen hans tar Hanna over kontakten med infiltratøren "Inez". Kan hun stoppe et voldelig oppgjør i underverdenen, og kan hun finne Sven? Med: Marie Richardson, Adam Pålsson, Alexej Manvelov mfl. (Innan vi dör) (1:10)