Drømmen om å fly 3:6 - Sesong 4

Kampen om å være den første til å hoppe over 200 meter på ski gjorde at bakkene ble stadig større og farligere - og de stygge fallene flere og flere. Et mislykket treningshopp av en til da ukjent svensk hopper hjemme i Falun skal imidlertid føre til at hele sporten revolusjoneres. Og drømmen om å fly på ski kan bli mer og mer virkelig.

