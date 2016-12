100 gull og fem hundredeler 5:7 - Sesong 3

Norge er eneste nasjon med mer enn 100 gull i vinter-OL gjennom historien. Det tok oss 86 år å nå denne milepælen. Men for de norske kvinnene har de samme år vært en lang kamp for å delta. For å få anerkjennelse. For å bli satset på. Og for å være den som tok det magiske, hundrede gullet.

