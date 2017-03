Brian Cox og naturens undere

2. episode - Br. naturserie. Jordas Les mer ferd gjennom rommet former våre liv. Den roterer med en utrolig hastighet i bane rundt sola, og likevel kan vi ikke merke denne bevegelsen. Rotasjonen kan forårsake tropiske stormer, orkaner og tyfoner. Når jord, måne og sol står i et spesielt forhold til hverandre, kan gravitasjonskreftene forårsake enorme tidevannsforskjeller, blant annet i Amazonas. Hvilke naturkrefter omgir oss og former verden vi lever i? (Forces of Nature: Somewhere in Spacetime) (2:4)