Film: Den fabelaktige Amélie fra Montmartre

(Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) Les mer Fransk-tysk romantisk komedie fra 2001. Amélie har vokst opp i et beskyttet miljø. Hun har ingen lekekamerater, men skaper sin egen fantastiske fantasiverden. Som voksen ønsker hun det beste for alle rundt seg. Riktignok blander hun seg borti mye hun ikke har noe med, men hensikten er alltid at andre skal få et bedre liv ... Med Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus og Yolande Moreau. Regi: Jean-Pierre Jeunet.