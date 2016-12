Norsk spillefilm fra 2012. En gang for lenge siden forsvinner Kongens datter på jakt etter Julestjernen. Dronningen dør av sorg, og Kongen forbanner Julestjernen slik at den slukner. En vismann forteller Kongen at hvis han får Julestjernen til å lyse igjen innen 10 julekvelder, vil hans datter vende tilbake.