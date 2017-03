(The Heroes of Telemark) Britisk action fra 1965. 2. verdenskrig: I kappløpet for å fremstille atombomben står tungtvann på Hitlers ønskeliste. For de allierte er det én ting som gjelder: Vemork tungtvannsfabrikk ved Rjukan må ødelegges - for enhver pris. Helter i Telemark er bygd på kompani Linges sabotasjeaksjon, men med så store kunstneriske friheter at flere norske motstandsfolk mente filmen burde boikottes. Med Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson og Michael Redgrave. Regi: Anthony Mann.