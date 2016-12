Den unge Zlatan

Svensk dokumentar. Følg Zlatan Les mer Ibrahimovic fra debuten for Malmö FF i 1999, via noen turbulente år med Ajax Amsterdam til hans endelige gjennombrudd for Juventus i 2005. Fotballstjernen har i senere år vært svært privat, men den unge Zlatan forteller her åpent om hvilke utfordringer livet og karrieren har å by på. (Becoming Zlatan)