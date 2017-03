Fi. dokumentar. Målet til Halden fengsel er at hver eneste innsatt skal bli en god nabo. Assisterende fengselsleder Jan Strømnes reiser til USA for å besøke fengsler og fortelle dem om den humane, nordiske kriminalomsorgen. Amerikanerne er vant til et system preget av straff, hevn og kummerlige forhold for de innsatte, slik som i det beryktede høysikkerhetsfengselet Attica. Hvordan vil ledelsen og de innsatte reagere på det Strømnes forsøker å formidle?