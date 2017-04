Fr. dokumentar. Antallet universitetsstudenter i verden har eksplodert, fra 13 millioner i 1960, til 200 millioner i 2015. Tallet øker stadig, noe som skaper et gigantisk globalt marked, og kunnskap blir en handelsvare. Unge mennesker tvinges til å ta opp store lån for å betale stadig høyere skolepenger. Universiteter over hele verden konkurrerer om studentene. Men hvem tjener på denne utviklingen, og hvilke konsekvenser har den? (Higher Education - The New Global Economic War)