Br. dokumentar. Fra kvinner som slår sine kjærester, til fulle og stridslystne tenåringsjenter, til voldelige jentegjenger som organiserer slåsskamper via sosiale medier. Antall unge kvinner som dømmes for voldsforbrytelser, øker kraftig og er et alarmerende fenomen i Storbritannia. Er jenter blitt mer aggressive? Hva er i så fall årsaken? Og hva blir gjort for å hjelpe dem? (The Rise Of Female Violence)