Br. dokumentar. Er det så enkelt at man går ned i vekt om man spiser mindre og trener mer? Genetikeren Giles Yeo møter noen av Storbritannias mest overvektige mennesker for å prøve å finne svar. Det kan nemlig være mange faktorer som spiller inn. Det viser seg at sjeldne genetiske mutasjoner, tilgangen på energirike matvarer og våre erfaringer helt fra mors liv kan være medvirkende årsaker til at noen legger på seg mer enn andre. (Why Do I Eat Too Much?)