Fr. dokumentar. Tyrkias president Recap Tayyip Erdogan er et viktig bånd mellom Asia og Europa, men han har etter kuppforsøket 15. juli valgt en linje som provoserer hele Europa. Han har fengslet 35 000 etter kuppforsøket, stengt 15 medibedrifter og har samlet all politisk makt i sine egne hender. Fra sitt nybygde palass med 1200 rom har han sikret sin makt fram til til 2023. Hans mål er å gjenskape det Ottomanske riket, og kurderne går åpenbart harde tider i møte. Men som et svært viktig NATO-medlem, kan han gå langt uten at Vesten vender ham ryggen.