Hans Rosling om befolkningseksplosjonen

Br. dokumentar. Den svenske statistikeren Les mer Hans Rosling døde tirsdag. I denne dokumentaren formidlet han på sin egen måte hvordan jordens eksplosive befolkningsvekst ikke er noe å frykte. Til tross for matmangel og klimaproblemer kommer morgendagens verden til å bli et bedre sted enn før. (Don't Panic - The Truth About Population with Hans Rosling)