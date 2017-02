Br. dokumentar. Gift og dødelige virus kan være fryktinngytende i hendene på skruppelløse terrorister og krigerske statsledere. I 100 år har det britiske militæret forsket på nervegasser og andre potensielt livsfarlige kjemiske og biologiske våpen. Michael Mosley tar oss med til den myteomspunne og kontroversielle forskningsstasjonen Porton Down. Her har både menneske- og dyreforsøk blitt brukt i utviklingen av teknologi og kunnskap som skal beskytte befolkningen mot stadig mer avanserte former for terror og krigføring. (Secret Science: Chemical and Biological Weapons)